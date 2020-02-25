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فن

تعرف على تفاصيل حفلات محمود العسيلي فى كندا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:39 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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محمد نحلة

روج الفنان محمود العسيلي لحفلتين مقرر إقامتهما فى كندا يومي 13 و14 مارس القادم، ونشر بوستر الحفلة عبر حسابه الرسمي على :إنستجرام" وكتبت: "لا أستطيع الانتظار. 


وكان قد نشر الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لكواليس تصوير أحدث أغانيه "جنة تكفينا"، والذي انتهى منه مؤخرًا.


وعلّق محمود العسيلي على الصور: "غمضت عنيا بصيت جوايا لقيت أمنية بتغني معايا.. بتقوللي جوا منك مش براك .. السعادة والحياة مستنياك".


وأقيم حفل زفاف "العسيلي" على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم يوم الجمعة 10 يناير 2020‏‎.‎
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