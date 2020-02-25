بسبب الكورونا.. جماهير ليفربول تخضع لفحوصات طبية عقب العودة من مدريد

عادت بعثة ليفربول من العاصمة الإسبانية "مدريد"، وهي محملة بخسارة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عندنا التقت مع أتليتكو مدريد في رحلة الدفاع عن لقبها الأوروبي على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وحسب ما ذكرته الصحيفة الإنجليزية تم فحص درجة حرارة جميع العائدين من إسبانيا وتحديدًا من عن طريق إيطاليا إلى إنجلترا للكشف عن احتمالية إصابتهم بالمرض.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أنه تم وضع جميع مشجعي ليفربول العائدين من مدريد عبر ترانزيت مدينة بيرجامو الإيطالية تحت الحجر الصحي والفحوصات الطبية الكاملة.

وسجلت إيطاليا 3 حالات وفاة رسمية، بالإضافة لتسجيل أكثر من 150 حالة إصابة منذ يوم الجمعة في منطقة لومبارديا (شمال)، ونتيجة الانتشار السريع للفيروس، فرضت العاصمة روما حجرا صحيا على 11 بلدة لتصبح أول بلد أوروبي يقوم بذلك، بالإضافة لرفعها حالة الطوارئ القصوى.





وأعلن الإتحاد الإيطالي تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة في الدوري أمس، وهي مباريات إنتر وسامبدوريا، تورينو وبارما، أتالانتا وساسولو، وفيرونا وكالياري.



