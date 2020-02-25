AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

النوم 4 ساعات فقط يوميا.. حكاية 7 سنوات في حياة حسني مبارك بدون إجازة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:33 م
الرئيس السابق الراحل
الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك
Advertisements
أماني إبراهيم
عشقه للحياة العسكرية بما فيها من انضباط والتزام لازمه طوال حياته، شغفه بانتظار كل يوم جديد في الحياة العسكرية دفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 91 عاما، وجعله يرفض نزول الإجازات المقررة له منذ كان طالبا في الكلية الجوية حتى فترات الحروب.

وحينما كان حسني مبارك في الكلية الجوية جاءه احد الضباط ليستأذنه في إجازة لظرف طارئ فقال له: "اذهب إلى زملائك واتفق ورتب معهم هذا الأمر"، فذهب هذا الضابط إلى زملائه وعرض عليهم ولكنهم رفضوا، فقال له حسني مبارك "انزل اجازتك وسأبقى أنا مكانك"، وفقا لما ذكر في كتاب «مبارك والضربة الجوية في أكتوبر».


وعلم زملاء الضابط بقرار حسني مبارك، فأسرعوا إليه وطلبوا منه أن ينزل هو وزميله إجازته وأن يبقوا جميعا بدلا منه، ولكن مبارك رفض عرضهم وصمم على البقاء، فأصر زملاؤه على البقاء أيضا معه ونزل الضابط في إجازته الطارئة.

كان حسني مبارك طالبا شديد الانضباط في مواعيده، وكان شعلة من النشاط.

أعوام عديدة استمر فيها عمل حسني مبارك بلا انقطاع من ترقية لأخرى دون نوم أو راحة، فقد كان يعمل 16ساعة يوميا بلا راحة أو إجازة، وفي ابريل 1972 استدعاه وزير الحربية، وقال له : "لقد أصدر الرئيس أنور السادات قرارا بتعيينك قائدا للقوات الجوية".

وتأكد مبارك حينها أن السادات يستعد لخوض الحرب، وأن قرار تحديد موعدها أصبح وشيكا، وكانت هذه المسئولية الكبرى التي تعرض لها مبارك في حياته فتحويل نكسة دولة إلى أكبر نصر عسكري أمر ليس سهلا.

وبدأ تطبيق نظام التدريب الجماعي لأول مرة، وكان مبارك حينها لا ينام أكثر من 4 ساعات يوميا، وكان عصبيا جدا بسبب المسئولية التي يتحملها، لدرجة أن أطباء القوات المسلحة اتصلوا بالسيدة سوزان مبارك لكي تتدخل ويحصل على إجازة، وفرض الجميع عليه حينها إجازة لم يمنحها لنفسه على مدار 7 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تحققا بعد وفاته.. تعرف على وصية مبارك لأولاده ووعد قطعه على نفسه

علاء مبارك ينعي والده بهذا الفيديو.. شاهد

وفاة حسني مبارك.. تحضيرات دفن الرئيس الأسبق في مدافن العائلة.. فيديو

التلفزيون يضع الشارات السوداء بعد إعلان الحداد العام على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

جدران متهالكة.. شاهد ماذا حدث لمنزل مبارك في مسقط رأسه بكفر مصيلحة؟

ترشيحاتنا

شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد

وفاة حسني مبارك.. العاهل السعودي وولي عهده يعزيان السيسي.. ماذا قالا؟

أخبار النادي الأهلي اليوم.. القلعة الحمراء تحتفل بالفوز على الزمالك.. ورمضان صبحي جاهز لـ صن داونز

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

وفاة حسني مبارك.. قادة الخليج يشاركون في جنازة الرئيس الأسبق.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور