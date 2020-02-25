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رياضة

الخماسية لن تتكرر.. صن داونز: درسنا الأهلي جيدا وأزمة القمة لا تهمنا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن المدير الفني للفريق درس النادي الأهلي جيدا. 


وأضاف خالد علي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددًا، ولدينا 10 شرائط لمباريات الأهلي".


وأضاف "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة المارد الأحمر بخماسية النسخة الماضية، فإنها لن تتكرر".


وأكد المنسق العام لفريق "صن داونز" الجنوب أفريقي، أن النادي يفتقد 2 من أهم لاعبيه في مواجهته أمام النادي الأهلي، وحضر إلى القاهرة بقائمة تضم 26 لاعبًا، ونستعد بقوة للنادي الأهلي والإصابات لن تؤثر على الفريق.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل.

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