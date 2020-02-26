نجيب ساويرس يذكر إنجازات الرئيس الراحل حسني مبارك.. شاهد

ردّ رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال وجهته له إحدى مُتابعاته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت له: "يلا عد لنا الإنجازات.. وهي تكون هدية منك له يوم وفاته".





وردّ ساويرس معلِّقا: "دوره فى حرب ونصر أكتوبر، وتشجيع القطاع الخاص، وفتح باب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقلالية مصر وجيشها واستقرارها، تحرير الكويت، وإعادة العلاقات العربية لما كانت عليه".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





"وأكتر من كده كمان.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم امين".





"في دي بقي عندك حق تمام كانت الريادة في المنطقة لمصر وحل نزاعات كتير جدًا ربنا يغفر له ويرحمه".





"مصر كانت أقوى بلد سياحي في عهده، كان دبلوماسيا قويا".





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.



