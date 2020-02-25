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فن

وفاة حسني مبارك.. رانيا علواني تنعى وفاة الرئيس السابق بكلمات مؤثرة.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:46 م
محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك
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مصطفى كرم

نعت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافتة المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت رانيا علواني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات وعلقت عليها قائله "‏إن هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون اللهم ارحمه و أحسن اليه و ثبته عند السؤال ، وصبر أهله".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

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