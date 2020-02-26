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منوعات

بعد 35 عاماً.. زوجان يحصلان على صور زفافهما.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعتبر التصوير من أهم فقرات الأفراح منذ زمن طويل، فالكثير منا يهوى التصوير خاصة في الأيام التي نود تذكرها دائمًا ويعد حفل الزفاف أحد أبرز تلك الأيام، أحيانا يؤخر المصورون الصور عنا إلا أننا في النهاية واثقون أننا وثقنا لحظة الزفاف بالتصوير . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن تراسي البالغ من العمر 60 عامًا، صدم زوجته بعد العودة من السفر عقب الزفاف أن الفيلم الذي صور عليه المصور، حفل الزفاف، قد سرق، فقد اعترف لها هذا الاعتراف منذ 35 عامًا. 

واستسلمت السيدة جاكلين زوجة تراسي للأمر الواقع ولم تسأل عن الصور مرة أخرى ، إلا أن الزمن مر بهما وبالصدفة البحتة تمكن ابنهما من الوصول إلى أحد الأشخاص تبين فيما بعد أنه عثر على حقيبة في خزانة والده بها فيلم لصور زفاف.. 

وتمكن ابنهما من خلال الفيس بوك من التواصل مع ذلك الشخص و الحصول على الصور و كانت تلك المفاجأة بمثابة فرحة عارمة في المنزل فقد فرحت السيدة جاكلين للغاية عندما رأت أخيراً صور زفافها . 
بعد 35 عاماً.. زوجان يحصلان على صور زفافهما.. شاهد
بعد 35 عاماً.. زوجان يحصلان على صور زفافهما.. شاهد
بعد 35 عاماً.. زوجان يحصلان على صور زفافهما.. شاهد
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