محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بخط المياه العكرة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء أعمال الصيانة الخاصة بخط المياه العكرة بمحطة مياه طامية، لوصول مياه الشرب النقية للمواطنين بالضغوط المناسبة، بالمناطق التى تخدمها المحطة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تتواصل أعمال الصيانة لخط المياه العكرة 1400مم بمحطة طامية، لافتًا إلى أنه تم الكشف عن الخط بالكامل وتحديد موقع التسرب، وجار العمل لصيانة الخط بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن مسئولي الصيانة بالشركة في عمل دائم لحين الانتهاء من الصيانة اللازمة في أسرع وقت.

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم توفير سيارات مياه الشرب النقية للمواقع التى تتأثر من انقطاع المياه خلال عمليات الصيانة، موضحًا أنه تم توفير ثلاثة خطوط تليفون محمول تعمل على مدار الساعة، لاستقبال الشكاوى، وإرسال سيارات مياه الشرب للمناطق المتأثرة من أعمال الصيانة، موضحًا أن أرقام التليفونات هي ٠١٢٧٧٠٢٥٥٥١ ٠١٢٧٧٠٢٥٥٥١ ٠١٢٢٤٥٨٧٨٦٣

يذكر أن شركة المياة والشرب الصحي أعلنت عن انقطاع مياه الشرب لمدة ٤ أيام متصلة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير، الساعة الثانية ١٢ ظهرًا حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ فبراير، الساعة ١٢ ظهرًا، نظرًا لوجود أعمال صيانة لخط المياه العكرة قطر 1400مم داخل محطة طامية، مما يؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق الآتية: "جميع أنحاء مركز ومدينة طامية، ومركز الفيوم (قريتا الصالحية وسيلا وتوابعهما)، ومركز سنورس (قريتا منشاة بني عتمان ومنشاة طنطاوي وتوابعهما)".





