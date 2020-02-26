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مقطع فيديو يثير غضب إيران عن حالة مصاب بـ فيروس كورونا.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل نقل مصاب بـ كورونا بشمال إيران.

وقد آثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء وغضب الإيرانيين، بعد أن أظهر عملية نقل مصاب بفيروس "كورونا" في مدينة أردبيل شمال البلاد دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى. 

ويظهر المقطع أحد مرافقي الشخص المصاب بالفيروس وهو يصعد سيارة الإسعاف بالقرب من المريض، من دون أن يرتدي قناعا أو قفازات تحد من انتشار عدوى الفيروس عبر اللمس أو الانتقال عبر الهواء.

وقد أعلنت السلطات في إيران، السبت الماضى ، عن حالة وفاة سادسة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

وقال محافظ مركزي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا)، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس.

وقد قررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني السبت الماضى.



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