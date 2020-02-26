كورونا يحصد الأرواح.. 2715 وفاة و78 ألف مصاب فى الصين.. 12 إصابة فى الكويت.. 26 حالة فى البحرين.. ومخاوف من التحول لوباء عالمي.. عناوين الصحف السعودية اليوم

"المدينة": كورونا يسجل 2715 وفاة 78 ألف مصاب فى الصين

"عكاظ": 13 حالة كورونا فى الإمارات وتجهيزات لأسوأ الاحتمالات



"الشرق الأوسط": ارتفاع عدد إصابات كورونا في البحرين إلى 26 حالة



"سبق": الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بـ كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران

تناولت الصحف السعودية اليوم، الأربعاء، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وقالت "سبق" إن الوزارة أوضحت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران».

وأضافت أن «جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد».

وقاالت "عكاظ" إن مسئولا بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة قال في تصريحات لـ«رويترز» اليوم إن الإمارات «مستعدة جيدًا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات» مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف المسئول أن الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات «بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة».

وشُخصت إصابة 13 شخصًا بالمرض في الإمارات تعافى ثلاثة منهم، واثنان في حالة خطيرة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة أعلنت اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين. وذكرت أن الثلاثة الجدد مواطنات وصلن إلى مطار البحرين الدولي على متن رحلات غير مباشرة من إيران.

وفيروس كورونا المستجدّ المسبب لمرض «كوفيد - 19»، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت "الشرق الأوسط" إن وزارة الصحة البحرينية أعلنت اليوم أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) بلغ 26 حالة مصابة في المملكة بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن «نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أُجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى أثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم

فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة».

ونوهت الوزارة إلى أن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة من قبل فريق طبي مختص، كما أكدت مواصلة جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس «كورونا» المستجد ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن «الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شئون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران». وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة

موعد الفحص، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وقالت "المدينة" إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين القاريّة، ارتفعت اليوم (الأربعاء)، إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصًا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد والتي سجّلت فيها كلّ الوفيات الجديدة بدون استثناء.







وبذلك ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص.