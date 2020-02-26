مهلة لتوفيق أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية بوادي النطرون

وافق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ومجلس إدارة المناطق الصناعية بوادى النطرون على الالتماسات المقدمة من المستثمرين الغير جادين بالمناطق الصناعية بوادى النطرون والذين لم ينتهوا من مشروعاتهم خلال المدة القانونية المحددة وذلك لتذليل العقبات لدفع عجلة الاستثمار كما تم منحهم مهلة 6 أشهر كمهلة أخيرة للانتهاء من مشروعاتهم وذلك فى إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة.

أكد اللواء آمنة خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





اقرأ أيضًا: إلغاء تخصيص أراضى 15 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لعدم الجدية

واستعرض خلال الاجتماع الالتماسات المقدمة من بعض المستثمرين المخصص لهم أراضي بالمناطق الصناعية وادي النطرون – حوش عيسي وقد تم الموافقة عليها تشجيعا للمستثمرين الذين لم ينتهوا من إتمام مشروعاتهم خلال المدة القانونية الممنوحة لهم فقد وافق المجلس على منح تلك المشروعات مهلة 6 شهور كمهلة أخيرة للانتهاء من مشروعاتهم

شدد المحافظ على تذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات حتي يتسني لها الانتهاء من التنفيذ والبدء في الإنتاج خلال المدة الممنوحة لهم وعلى التواصل مع الشركات القائمة بأعمال الترفيق للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية وخاصة مرفق الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون

وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض طرح أراضي المناطق الصناعية الذي تم خلال الفترة من 1/1/2020 وحتي 16/2/2020 حيث تقدم (46) مستثمر لتخصيص أراضي لهم بالمناطق الصناعية لإقامة مشروعات متنوعة (هندسية – كيميائية – غذائية – أعلاف) بواقع 32 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون ، 14 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي وجاري فحص تلك الطلبات وعرضها علي اللجان الفنية تمهيدا للعرض على المجلس كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجارى تنفيذها حاليا بالمناطق الصناعية

وشدًد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم, وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.