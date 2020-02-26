اغتصبوني وأسروني.. نجمة شهيرة تكشف سر ابتعادها عن الغناء بعد 10 أعوام

نشرت النجمة العالمية دافى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيها عن اسباب ابتعادها عن الغناء منذ 10 أعوام.

وقالت دافى : "ترددت كثيرا فى الكشف عن تفاصيل ابتعادى عن الساحة الغناء وكنت غير متاكدة من ان هذا الوقت المناسب الذى يمكن ان افصح فيه عن سر ابتعادى.

وأضافت دافى قائلة : "لقد تواصل معي أحد المراسلين وأخبرته بكل ما حدث معي، الحقيقة لكن برجاء أن تثقوا بي، أنا بخير وبأمان الآن، لقد تم تخديري واغتصابي واتخاذى كأسيرة لعدة أيام وأنا أتعافى الآن ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا".

وأوضحت قائلة : "خلال هذه الفترة لم أتمكن من الغناء حتى لا يلاحظ الناس حزني وأنا لم أتمكن من مواصلة الغناء وقلبى مكسور، الأسبوع المقبل سوف أظهر في لقاء صحفي للإجابة على كافة استفساراتكم، أتمنى منكم أن تحترموا مبادرتي للإعلان عن الأمر ولا أريد إقحام عائلتي، لذلك من فضلكم أحتاج للدعم من أجل اجتياز ذلك الحادث بإيجابية".