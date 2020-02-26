السنيورة ينعى مبارك: كان صديقا مخلصا ووقف إلى جانب الدولة اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن لبنان خسر بوفاة الرئيس الراحل حسني مبارك صديقا وفيا ومخلصا للبنان، مؤكدا أن مبارك كان دائما يقف إلى جانب الدولة اللبنانية في وجه محاولات ضرب استقلالها وسيادتها أو إضعاف صورتها.





وأضاف السنيورة في بيان له اليوم: "وقف الرئيس الراحل مبارك مع لبنان بقوة في أغلب المحن التي واجهته في السنوات الأخيرة، منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وصولا إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان من أجل جلاء حقيقة اغتيال الحريري وشهداء انتفاضة الاستقلال عام 2005".





وتابع قائلا: "كما وقف إلى جانب المواطن اللبناني في مواجهة محاولات ضرب وإضعاف هويته العربية ومصالحه الوطنية"، مشيرا إلى أن مبارك دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له عام 2006 وكان دائما إلى جانب قوة الدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها ومؤسساتها .





وأشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إلى أن مبارك كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر عام 1973، لاستعادة الحق العربي والكرامة العربية، وكانت له نجاحات وإخفاقات، وأن التاريخ والشعب المصري وحده كفيل بتقييمها.