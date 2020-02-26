بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تنعي حسني مبارك









وقال الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية في بيان إن الفقيد تحمل قيادة أكبر دولة عربية في المنطقة لمدة ثلاث عقود وكان صاحب أول ضربة جوية في حرب 1973 وله مواقف تاريخية لن تنسى على مُر التاريخ.



