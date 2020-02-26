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أخبار البلد

بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تنعي حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:07 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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محمد وديع
نعت بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.


وقال الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية في بيان إن الفقيد تحمل قيادة أكبر دولة عربية في المنطقة لمدة ثلاث عقود وكان صاحب أول ضربة جوية في حرب 1973 وله مواقف تاريخية لن تنسى على مُر التاريخ.

واضاف البيان "نصلي إلى الله أن يتغمد الفقيد الراحل برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وتتقدم البطريركية بخالص العزاء لأسرة الراحل ولرئاسة الجمهورية ولكافة قيادات القوات المسلحة.
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