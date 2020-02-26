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رياضة

بسبب كورونا.. إنتر ميلان بدون جمهور أمام لودوجورتس في الدوري الأوروبي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) ، إقامة مباراة فريقي إنتر الإيطالي ولودوجورتس البلغاري، بدون جمهور، في إياب دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي.

وجاء قرار الإتحاد الأوروبي بخوض المباراة، والتي تقام على ستاد جوزيبي مياتزا، معقل فريق الإنتر، بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا في إقليم ميلانو، وحصده للعديد من الأرواح .

وأكد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن جميع المباريات الأخرى في دور الـ 32، لبطولة الدوري الأوروبي، ستقام بشكل طبيعي بدون قيود على حضور الجماهير.

يذكر أنه قد تم تأجيل العديد من المباريات في إيطاليا بمختلف دورياتها، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم تأجيل 4 مباريات هذا الأسبوع في بطولة الدوري الإيطالي.
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