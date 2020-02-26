فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد





وتألقت درة فى الصور بإطلالتين رائعتين من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث اعتمدت فى إطلالتها الاولى على فستان بيج جريء مصنوع من القماش الستان ما منحها إطلالة راقية.









وفى إطلالتها الثانية ارتدت فستانا طويلا ملفتا وأنيقا اتسم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة كما تميز الفستان بانه جمع بين اللون الذهبى و الفضى.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر من صالون المصفف العالمى محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال ماكياج جذابا مرتكزا على الالوان الترابية.







