AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:54 م
درة
درة
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات.

وتألقت درة فى الصور بإطلالتين رائعتين من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث اعتمدت فى إطلالتها الاولى على فستان بيج جريء مصنوع من القماش الستان ما منحها إطلالة راقية.


وفى إطلالتها الثانية ارتدت فستانا طويلا ملفتا وأنيقا اتسم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة كما تميز الفستان بانه جمع بين اللون الذهبى و الفضى.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر من صالون المصفف العالمى محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال ماكياج جذابا مرتكزا على الالوان الترابية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

بفستان أنيق.. بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة وليد سليمان في مران النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بعد تحديد الدور الثاني.. تعرف على موعد مؤجلات الأهلي والزمالك

اغتصبوني وأسروني.. نجمة شهيرة تكشف سر ابتعادها عن الغناء بعد 10 أعوام

صن داونز يستفز الزمالك قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أبو العينين ونجله طارق يتصدران الصف الأول فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

بحضور جميع قيادات الدولة.. لماذا أطلقت المدفعية 21 طلقة في جنازة مبارك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد