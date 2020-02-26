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فن

ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة-أيه عاطف تصوير إيهاب أشرف- كريم ناصر

حلت المطربة ساندي ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، واحتفلت بألبومها الجديد اتنين فى واحدة، وتحدثت عن كواليس الألبوم، وتفاصيل فيلمها الغنائي الكبير، كما تطرقت للحديث عما تعرضت له خلال الـ 3 سنوات الماضية، وسبب تأخر صدور الألبوم لهذا الوقت. 



يضم  ألبوم اتنين فى واحدة ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.


ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد
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