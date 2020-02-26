ريال مدريد ضد مان سيتي .. شوط أول سلبي وفرص مهدرة من الفريقين

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحملت الدقائق الأولي إرتفاعا نسبيا في نسق المباراة مع تبادل سريع للهجمات ولكن الخطورة كانت غائبة بشكل كامل.





وتوقفت المباراة لإصابة إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الذي لم يستطع إكمال المباراة لينزل بعدها البرازيلي فيرناندينيو بديلا



وحاول ريال مدريد مباغتة السيتي من تسديدة قوية لرافاييل فاران المتقدم من على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي مرت بشكل بعيد نسبيا ودون أي خطورة أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس إيديرسون مورايش.

جدير بالذكر أنه سبق للفريقين أن تواجهها في مناسبتين على أرضية ملعب سنتياجو بيرنابيو وانتهت كلاهما بانتصار ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي.

وتمٌثل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اختبارًا هامًا لكلا الفريقين، ويطمح كل منهما في تجاوز خيبة الأمل على الصعيد المحلي، فـ ريال مدريد عانى في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، وفشل في الحفاظ على صدارة الليجا، وتنازل عنها لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات إيدين هازارد بسبب الإصابة، ورودريجو جويس، بينما استعاد خدمات النجم الويلزي جاريث بيل، الذي غاب عن لقاء ليفانتي الأخير.

وحملت الدقيقة 30، عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بنزيمة برأسية رائعة كانت في طريقها للشباك لولا براعة الحارس إيديرسون مورايش الذى ابعد الكرة من على خط المرمى.