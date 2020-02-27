مفيد فوزي: جنازة مبارك فيها وفاء والسيسي أثبت معنى الرقي بحضوره.. فيديو

علق الإعلامي مفيد فوزي، على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم واجب العزاء.





وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" عندما بدأت جنازة مبارك العسكرية شعرت بأن ما يحدث هو الوفاء للعسكرية والإنصاف لحظة وفاته".





وتابع مفيد فوزي:" كان من الممكن أن ينوب عن الرئيس السيسي القائد العام للقوات المسلحة في الجنازة، ولكن الرئيس السيسي حسبها صح".



