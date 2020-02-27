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فن

نجلاء بدر بعد جنازة مبارك: شكرا الرئيس السيسي ..شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:13 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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سيد احمد
وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي  وللقوات المسلحة، ونشرت صورة مجمعة لعدة صور له وللرئيس السابق محمد حسنى مبارك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب نجلاء بدر " 

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كامل الإحترام و التقدير لقراراتك النبيلة



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :


فعلآ الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسى 👏
ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة ويغفرلو
الله يرحمك ياطيبالقلب لا ننساك لحد يوم الدين❤️


تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمشاركة دولية وعربية .

وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.
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