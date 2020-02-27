نجلاء بدر بعد جنازة مبارك: شكرا الرئيس السيسي ..شاهد





وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك ، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.