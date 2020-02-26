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توك شو

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ مبارك .. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:41 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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كـريـم الـخـطـيـب
تقدم الرئيس عبد الفتناح السيسي جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمشاركة دولية وعربية .

وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.

كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011
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