712 جنيهاً لجرام 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020

وسجّلتللجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 712 جنيها، وسجلتللجرام الواحد منالأغلى فئة عند 814 جنيها .

أسعار الذهب اليوم الخميس

للجرام من عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم نحو 475 جنيها فى الجرام الواحد.

ووصلت أسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 18 لنحو 610 جنيهات، ووصلت أسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم نحو 475 جنيها فى الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم الخميس

- 2-2020 بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.

أسعار الذهب



