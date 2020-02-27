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اقتصاد

712 جنيهاً لجرام 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت  اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 فبراير 2020؛ على تراجع  سعر الذهب  أمس الأربعاء 3 جنيهات،  ليصبح إجمالي التراجع بـ اسعار الذهب اليوم 13 جنيها أمس الأربعاء .


أسعار الذهب اليوم 27 -2-2020

وسجّلت اسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 712 جنيها، وسجلت أسعار الذهب اليوم للجرام الواحد من عيار 24  الأغلى فئة عند 814 جنيها .

أسعار الذهب اليوم الخميس

ووصلت أسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 18 لنحو 610 جنيهات، ووصلت أسعار الذهب اليوم للجرام من عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم  نحو 475 جنيها فى الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب  5,696 جنيه وسعر أوقية الذهب بـ 25,307 ألف جنيه وبلغ سعر كيلو الذهب 813,714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الخميس  27- 2-2020 بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.

أسعار الذهب

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأونصة، بعد أن انخفض 1.9% في الجلسة السابقة. لامست الأسعار جلسة الأثنين أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1646 دولارًا.
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