الأسواق اليوم.. ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية.. الذهب يستقر محليا.. وتراجع أسعار الدواجن

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية بعد إعلان خبر وفاة حسنى مبارك أمس فى البنك الأهلي المصري، سجل ارتفاعا أمام الجنيه في أول التعاملات، في يوم جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، الأربعاء، في البنك المركزي 15.53 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش بعد أن كان أمس الأول، الاثنين 15.50 جنيه، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم، الأربعاء 26-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

طبقا لآخر تحديث لـ البنك الأهلي المصري حول أسعار العملات اليوم، الأربعاء، وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، في يوم جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، جاءت أسعار صرف الدولار في البنك المركزي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً: 15.53، وبيعا: 15.63

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأربعاء، شراءً 16.87 وبيعا 16.03

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً: 20.12 وبيعا: 20.33 جنيه

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراءً: 15.88 وبيعا: 16.06

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً: 14.04 وبيعا: 14.19

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم، الأربعاء، فقد سجل ​ شراءً: 4.12 وبيعا: 4.16 جنيه

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم، الأربعاء،​ شراءً: 50.56 وبيعا: 51.08

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأربعاء شراءً: 4.22، وبيعا: 4.25

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراءً: 2.21 وبيعا: 2.22

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وشهد سعر الدولار تراجعا في 7 بنوك محلية، وذلك تزامنا مع إعلان وفاة حسنى مبارك وهى بنوك؛ البنك المصري الخليجي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، بنك عودة، بنك الشركة العربية المصرفية، البنك التجاري الدولي، بخلاف البنك المركزى المصرى.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً: 15.53 ، وبيعا: 15.63 بارتفاع قرشين عن أمس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، الأربعاء، شراءً: 4.13، وبيعا: 4.17

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 25-2-2020 شراءً: 15.51، وبيعا: 15.61

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر شراء: 4.12 ، وبيعا: 4.16

وسجلت أسعار الذهب أول تعاملات اليوم، الأربعاء؛ ارتفاعا عالميا واستقرارا محليا، بعد أن شهد ارتفاعا بلغ 20 جنيها منذ قرابة يومين.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا منذ أمس وحتى اليوم بمحلات الصاغة نحو 725 جنيها، وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار24 الأغلى فئة ليستقر عند 829 جنيها.







ووصل سعر الجرام من عيار 18 لنحو 621 جنيها خلال اليوم وأمس، بالإضافة لعيار 14 الأدنى فئة، إذ سجل بنهاية تعاملات اليوم استقرارا عند 483 جنيها فى الجرام الواحد.





وبلغ سعر الجنيه الذهب 5800 جنيه، وأوقية الذهب بـ 25.8 ألف جنيه وكيلو الذهب بقيمة 828.6 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء؛ ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفعت الأسعار في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:27 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.





تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 26 فبراير 2020 بسوق العبور.





وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 2 و2.8 جنيه، والبصل بين 3 و6 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، والبطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، وسجلت البسلة من 8 إلى 10 جنيهات.

فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي اليوم، الأربعاء، بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.

وتراوح اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

تراجعت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020، وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية التي تتابع أسعار الدواجن بمختلف أنواعها داخل السوق.







وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الأربعاء 26 جنيها بتراجع قيمته جنيه واحد، ومتوسط أسعار لحم الدواجن البلدى 37 جنيها.

وبلغ متوسط سعر كيلو لحم الساسو 31 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي تراوح من 45 إلى 50 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 10 إلى 12 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" 9.5 جنيه، والكتكوت البلدي 7 جنيهات.

وتراجعت أسعار كرتونة البيض بقيمة 9 جنيهات بمختلف أنواعه، وتراوح أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى بين 27.5 و28.5 جنيه للكرتونة.