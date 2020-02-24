الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

أكد أحمد الراجحي، الخبير الاقتصادي، أنه لولا تراجع اسعار الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة، لارتفعت اسعار الذهب في مصر لأكثر من 100 جنيه لكل جرام على سعر الذهب الحالي، والذي يعني أن جرام الذهب عيار 21 سيكون 825 جنيها بدلا من سعره اليوم المسجل بـ 725 جنيها للجرام.





وأوضح "الراجحي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" العوامل المؤثرة علي اسعار الذهب في السوق المحلي المصري، والتي أكد إنها تتمثل في ٣ عوامل فقط، وهي :





سعر الذهب العالمي



