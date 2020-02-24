الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

أكد أحمد الراجحي، الخبير الاقتصادي، أنه لولا تراجع اسعار الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة، لارتفعت اسعار الذهب في مصر لأكثر من 100 جنيه لكل جرام على سعر الذهب الحالي، والذي يعني أن جرام الذهب عيار 21 سيكون 825 جنيها بدلا من سعره اليوم المسجل بـ 725 جنيها للجرام.
وأوضح "الراجحي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" العوامل المؤثرة علي اسعار الذهب في السوق المحلي المصري، والتي أكد إنها تتمثل في ٣ عوامل فقط، وهي :
- سعر الذهب العالمي، فهو العامل الأقوي في تحديد اسعار الذهب محليا، ولا يجب في ذلك الأمر تجاهل دور البنوك المركزية العالمية في تحديد سعر الذهب ، وذلك عن طريق تدخلها في السوق شراء و بيعا.
- سعر صرف الدولار ، وهو عامل متوسط الاهمية، حيث إننا في مصر نستورد احتياجاتنا الذهب، إلا أن انخفاض سعر صرف الدولار في الفترة الماضية ، كان له تأثير إيجابي علي سعر الذهب محليا ، فلولاه ، لارتفع السعر باكثر من ١٠٠ جنيه للجرام عن السعر الحالي.
- العرض والطلب المحلي علي المشغولات الذهبية، وهو عامل مؤثر علي سعر (المصنعية) وليس علي سعر الجرام الخام، ولكنه في النهاية يؤثر على اسعار الذهب في مصر.
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وسجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 ارتفاعا جنونيا بنحو 20 جنيها مقارنة بـ اسعار الذهب في مستهل تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر، 725 جنيها مرتفعا 20 جنيها وبلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 826 جنيها مرتفعا 20 جنيها.
ووصل سعر الجرام الواحد اليوم الإثنين من عيار 18 لـ 620 جنيها مقابل 604 جنيهات مرتفعا 16 جنيها، وسجل الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 483 جنيها.
وارتفع سعر الجنيه الذهب ويسجل اليوم 5784 جنيها، وكان سعره مطلع العام 5416 جنيها فقط، وأوقية الذهب اليوم سجلت 25.697 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 826.286 جنيها.
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