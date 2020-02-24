18 جنيها ارتفاعا في اسعار الذهب اليوم الاثنين 24-2-2020

سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 ارتفاعا جنونيا بنحو 18 جنيها مقارنة بـ اسعار الذهب في مستهل تعاملات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر، 723 جنيها مرتفعا 18 جنيها وبلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 826 جنيها مرتفعا 20 جنيها.





- اسعار الذهب اليوم الإثنين





ووصل سعر الجرام الواحد اليوم الإثنين من عيار 18 لـ 620 جنيها مقابل 604 جنيهات مرتفعا 16 جنيها، وسجل الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 483 جنيها.





- سعر الجنيه الذهب اليوم





وارتفع سعر الجنيه الذهب ويسجل اليوم 5784 جنيها، وكان سعره مطلع العام 5416 جنيها فقط، وأوقية الذهب اليوم سجلت 25.697 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 826.286 جنيها.