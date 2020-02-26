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اقتصاد

10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2020

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:18 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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آية الجارحي
سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ تراجعا بنحو 10 جنيهات بعد أن شهد ارتفاعا بلغ 20 جنيها منذ قرابة يومين.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا منذ أمس وحتي اليوم بمحلات الصاغة نحو 715 جنيها، واستقر سعر الجرام الواحد من عيار24 الأغلى فئة عند 817 جنيها متراجعا 12 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 لنحو 613 جنيها متراجعا 8 جنيهات خلال اليوم، بينما عيار 14 الأدني فئة سجل خلال تعاملات اليوم  نحو 477 جنيها فى الجرام الواحد.

وبلغ سعر الجنيه الذهب5,720 جنيه و أوقية الذهب بـ  25,413 ألف جنيه وكيلو الذهب بقيمة  817,143 ألف جنيه.
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