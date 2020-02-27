رشا مجدى تحذر من شراء الأدوية أونلاين.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن البيع والشراء إلكترونيًا، له إيجابيات وسلبيات، لافتة إلى أن الكثير من السيدات يحرصن على شراء الملابس ومسلتزمات البيت أحيانًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشراء أونلاين يوفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى أن المنتج يصل حتى باب المنزل.





ونوهت إلى أن الكثير يقع ضحية لتجار الغش، مؤكدة أن هناك العديد من المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تحذر من الغش التجارى فى مجال البيع والشراء أونلاين.





وحذرت من شراء الأدوية والمنتجات الطبية مجهولة المصدر أونلاين، مشيرة إلى أن الشراء الإلكترونى يجب أن يكون فى حدود المعقول وبعيدًا عن مجال الصحة نهائيًا.





وأوضحت أن الإحصائيات العالمية أكدت أنه بحلول عام 2021 سيكون حجم التسوق الإلكتروني العالمى 4.5 تريليون دولار، لافتة إلى أن المعاملات الإلكترونية فى الفترة الأخيرة فى مصر وصلت إلى 92 مليون دلار.







