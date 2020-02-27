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فن

ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:14 ص
ساندي
ساندي
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آيه عاطف
استضاف موقع "صدى البلد" مساء أمس، الفنانة ساندي لتكريمها عن ألبومها الأخير "اتنين في واحدة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً جدًا منذ وقت طرحه في الأسواق.

وتحدثت ساندي، عن تفاصيل تحضيرها للألبوم، ومشاريعها الفنية المقبلة، بجانب الحديث عن أبرز المواقف المؤثرة في حياتها الشخصية والعملية.

يذكر أن ألبوم "إتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي :"كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".

بينما تعاونت ساندي في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أحمد برازيلي، وسلمى رشيد، وأسامة محرز، وعلاء الراوي، وهاني ربيع، وغيرهم.
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور
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