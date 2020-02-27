ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور





وتحدثت ساندي، عن تفاصيل تحضيرها للألبوم، ومشاريعها الفنية المقبلة، بجانب الحديث عن أبرز المواقف المؤثرة في حياتها الشخصية والعملية.





يذكر أن أ لبوم "إتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي :" كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، و طبع الشتا".





بينما تعاونت ساندي في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أحمد برازيلي، وسلمى رشيد، و أسامة محرز، وعلاء الراوي، وهاني ربيع، وغيرهم.

استضاف موقع "صدى البلد" مساء أمس، الفنانة ساندي لتكريمها عن ألبومها الأخير "اتنين في واحدة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً جدًا منذ وقت طرحه في الأسواق.