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برلمان

إعفاء 9 فئات من مصروفات المدرسة.. تعرف عليها

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
استجابت وزارة التربية والتعليم، لمقترح النائب الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بشأن دعم عدد من فئات المجتمع بإعفاءهم من المصروفات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية.

ونوه النائب إلى صدور قرار وزارى للعام الدراسى 2020/2019 لمختلف المراحل الدراسية، بإعفاء هذه الفئات من المصروفات الدراسية:

1- أبناء شهداء 25 يناير.
2- ابناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
3- أبناء ضحايا العمليات الإرهابية.
4- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
5- الطلاب يتامى الأب.
6- أبناء المرأة المعيلة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون.
7- أبناء مصابي العمليات الحربية والمصابين بعجز كلي أو جزئي وأبناء مفقودي العمليات الحربية.
8- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.
9- طلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحررين من الأمية وملتحقين بالمدارس.
إعفاء 9 فئات من مصروفات المدرسة.. تعرف عليها
إعفاء 9 فئات من مصروفات المدرسة.. تعرف عليها
إعفاء 9 فئات من مصروفات المدرسة.. تعرف عليها
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