"بريكس": البرازيل تسجل أرقاما قياسية في الصادرات والواردات خلال الربع الأول من 2026

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الخميس أن البرازيل سجلت أرقاما قياسية في الصادرات والواردات خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المؤشرات الاقتصادية في البرازيل شهدت نموا ملحوظا في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري،وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحكومة البرازيلية استنادا إلى بيانات أمانة التجارة الخارجية بوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات.

وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بلغت نحو 82.3 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. ووصلت الواردات إلى 68.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3% عن مستوى الربع الأول من العام الماضي.

وبفضل تجاوز الصادرات للواردات، حقق الميزان التجاري فائضا قدره حوالي 14 مليار دولار؛ حيث تفوقت عوائد بيع السلع للخارج على تكلفة الشراء. ووصل إجمالي التبادل التجاري إلى 150.5 مليار دولار، مسجلا نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، ما يعكس نشاط العمليات التجارية البرازيلية مع الدول الأخرى.

يذكر أن قطاع الصناعات التعدينية شهد القفزة الأكبر في الصادرات، إذ ارتفع بمقدار 3.83 مليار دولار، أي بنسبة 22.6%. كما حقق قطاع الصناعات التحويلية زيادة قدرها 1.18 مليار دولار (2.8%)، وارتفعت صادرات القطاع الزراعي بواقع 0.4 مليار دولار (2.4%).

وفي سياق متصل، سجلت الواردات زيادة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.3%، بينما قلصت البرازيل مشترياتها من المنتجات الزراعية بنسبة 19.9% ومنتجات الصناعات التعدينية بنسبة 7.4%.