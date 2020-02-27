أمراض النجوم.. فنانون زاد وزنهم.. آخرهم شيرين وإليسا

تعرض العديد من النجوم لأزمات صحية كانت سببا في زيادة وزنهم بشكل مفاجئ للجمهور.. وأبرز هؤلاء النجوم:





شيرين عبدالوهاب

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا في جدة، وظهرت بوزن زائد عن وزنها الطبيعي، وكانت شيرين كشفت مؤخرًا عن سر زيادة وزنها حيث أكدت في أحد اللقاءات التلفزيونية أن السبب هو تناولها كورتيزون بعد إجرائها عملية لإزالة بعض التليفات.

بينما أكدت شيرين عبدالوهاب، أنها أصبحت في صحة جيدة، وأنها سوف تستعيد وزنها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، وقدمت شيرين، أثناء الحفل عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :"حبه جنة"، و"ضعفي"، و"على بالي"، و"كدة"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبدالوهاب الفنية، البوم "نسّاي"، والذي ضم العديد من الاغاني المتنوعة والمختلفة.





سوما

أكدت الفنانة سوما، أنها عانت من زيادة في الوزن بسبب مرض ما كانت تعالج منه، مما أدى إلى زيادة وزنها إلى ما يقرب من 30 كيلو، ثم استطاعت أن تخسر زيادة الوزن هذه مرة أخرى، ثم عانت من بعض الزيادة مجددًا.





وقالت سوما في تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن هذه الفترة كانت السبب في ابتعادها عن تقديم الأعمال الجديدة، مشيرة إلى أنها تستعد لعمل أغان جديدة خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن سوما تشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بإحيائها حفلا غنائيا، وتقام حفلات المهرجان على مسارح دار الأوبرا المختلفة.





إليسا

عانت الفنانة إليسا من زيادة في الوزن، بعد معاناتها مع مرض السرطان، وذلك بسبب جرعات الادوية التي كانت تتناولها، أثناء فترة العلاج حتى أعلنت شفاءها منه بشكل نهائي.





سمية الخشاب

زاد وزن الفنانة سمية الخشاب، في فترة من الفترات بسبب تناولها الكورتيزون، ولكنها سرعان ما عادت إلى وزنها الطبيعي ونفت خضوعها لأي عملية جراحية لإنقاص وزنها، مؤكدة انها خضعت لنظام غذائي صعب جعلها تنجح في التخلص من وزنها الزائد، حيث أنقصت 20 كيلوجراما من وزنها.





أحمد زاهر