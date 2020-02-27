مواجهة المهرجانات ودعم مجدي يعقوب.. 9 رسائل لـ علي عبد العال في جلسات النواب

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من الرسائل المهمة للنواب والحكومة، خلال جلسات النواب مطلع الأسبوع الجاري، تحدث فيها عن أزمة المهرجانات ودعم السير مجدي يعقوب، فضلا عن التشريعات التي يناقشها المجلس خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تعديل قانون البناء.





ويستعرض الانفوجراف التالي، 9 رسائل لرئيس البرلمان بالجلسات العامة:





1- الفن الهابط يطرده الفن الجيد، والدستور ينص على حرية الإبداع، طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والاخلاقية.





2- الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة، ويحظى باحترام وتقدير العالم.. وسأتواصل مع رئيس الوزراء؛ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر.





3- يجب أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، وحق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصرى.





4- على الوزراء عدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة.. وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة.





5- الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي ستستغرق مناقشات مكثفة.





6- وعلى الأعضاء الالتزام بموضوعات المناقشة، لأن قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الافضل اجتماعات اللجان.





7- الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة ، وهناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة.





8- على الحكومة إصدار المخطط الإستراتيجى للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية ، وقيود الإرتفاع لتسهيل إستصدار تراخيص البناء ، ووقف البناء على الأراضى الزراعية.





9- تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات.