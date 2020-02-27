AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:30 م
تنس طاولة
تنس طاولة
Advertisements
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن لعب تنس الطاولة قد يبطئ من تقدم مرض باركنسون الشلل الرعاش، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية. 

وأوضحت الدراسة اليابانية أن خمس ساعات من وقت اللعب في الأسبوع تقلل من صلابة الأطراف، وبطء الحركة والتوازن لمدة ستة أشهر على الأقل.

اقرأ أيضًا

ويعاني مرضى الشلل الرعاش من نقص الدوبامين - وهو مفتاح كيميائي عصبي لوظيفة الحركة والذاكرة – لكن لعب تنس الطاولة يشجع الدماغ على إنتاج هذه المادة. 

ويقول علماء من جامعة فوكوكا في اليابان إن تنس الطاولة يشحذ ردود الفعل وينشط الدماغ ويحسن التنسيق بين اليد والعين.

وأوضح الباحثون اليابانيون أن هذه الرياضة يمكن أن تستخدم كعلاج طبيعي رخيص وآمن نسبيًا لمرض باركنسون، وهو ثاني أكثر الحالات العصبية شيوعًا، وراء مرض الزهايمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاقة غريبة.. تعرف على علاقة بكتيريا الأمعاء بـ الشلل الرعاش

بعد إصابة الفنان يوسف فوزي به.. تعرف على أعراض وأسباب شلل الرعاش

دراسة: مرض الشلل الرعاش قد يبدأ قبل الولادة

يتسبب في حركات لا إرادية.. معلومات قد لا تعرفها عن الشلل الرعاش

تسبب الشلل الرعاش.. آلية جديدة لوقف تراكم طبقات البروتين السامة في المخ

مطلعش حسد.. أعراض وأسباب النوم القهري

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. خبر محزن لـ محبي الدايت

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

الزمالك يقرر التظلم على عقوبات الإيقاف فى السوبر والانسحاب من القمة

ماذا قال عن أعداء جده؟ حفيد حسني مبارك يتحدث عن المتآمرين عليه لأول مرة

شاهد .. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور