مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

كشفت دراسة علمية حديثة أن لعب تنس الطاولة قد يبطئ من تقدم مرض باركنسون الشلل الرعاش ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.





وأوضحت الدراسة اليابانية أن خمس ساعات من وقت اللعب في الأسبوع تقلل من صلابة الأطراف، وبطء الحركة والتوازن لمدة ستة أشهر على الأقل.





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ويعاني مرضى الشلل الرعاش من نقص الدوبامين - وهو مفتاح كيميائي عصبي لوظيفة الحركة والذاكرة – لكن لعب تنس الطاولة يشجع الدماغ على إنتاج هذه المادة.





ويقول علماء من جامعة فوكوكا في اليابان إن تنس الطاولة يشحذ ردود الفعل وينشط الدماغ ويحسن التنسيق بين اليد والعين.



