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أخبار البلد

مصر للطيران تلغي حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:47 م
مصر للطبران
مصر للطبران
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نورهان خفاجي



قررت مصر للطيران، الغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تاشيرات العمرة )سواء كانت مجموعات  أو أفراد اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020  وحتي اشعار آخر.

مع التأكيد علي اعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند( اعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).


تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران علي التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد علي  استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف اولًا بأول وفقًا  للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.


يأتي ذلك بناءً علي قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس  كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية  للحد من انتشار الفيروس.

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