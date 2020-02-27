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أخبار العالم

لمنع تفشي كورونا.. اليابان تقرر تعليق الدراسة حتى أبريل المقبل

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة في المدارس حتى أبريل المقبل كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب عن عزم حكومته المطالبة بإغلاق مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية بشكل مؤقت حتى أواخر مارس المُقبل؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وقال آبي - خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء المعنيين بالأزمة، وفقًا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية: "إن الحكومة اليابانية تبذل المزيد من الجهود في سبيل منع انتشار الوباء بين الأطفال، وأن الفترة المقبلة ستكون حرجة للغاية"، مؤكدًا أن حكومته تولي اهتمامًا خاصًا لصحة وسلامة الأطفال تحديدًا، من بين العديد من الأمور الأخرى. 

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن طلب "آبي" لا ينطبق على مراكز رعاية الأطفال ودور رعايتهم بعد ساعات الدراسة في المدارس الابتدائية.
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