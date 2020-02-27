أمين الفتوى: التضامن مع السعودية بتعليق رحلات العمرة واجب وطني.. فيديو

أعلن الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الأفتاء، التضامن مع الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت للسفر لاداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هذا الوقت يمثل خطورة على البشرية بسبب فيروس كورونا، والتعاون مع السعودية واجب شرعي وديني ووطني.





وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أن الشرع اكد ضرورة ا لتعاون فى مثل هذه الامور ودرء الفساد لان فيروس كورونا يسبب ضررا كبيرا للبشرية وهو ما نهى عنه الدين.





وتابع امين الفتوى بدار الإفتاء: " نعم الشوق كبير لبيت الله الحرام ومسجد النبي ولكن الضرر الذي قد يتحقق بسبب هذا المرض لذا كان لزاما علينا الاستجابة لتلك الاجراءات والخطوات التي تحقق مصالح كبيرة للمسلمين والعالم كله.



