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ثقافة

صرح ثقافي.. وزير السياحة والآثار: متحف العاصمة الإدارية حلم أصبح حقيقة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

قال د.خالد العناني وزير السياحة والآثار إن متحف العاصمة كان حلما تحول لحقيقة،  ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام الحالي.

جاء ذلك علي هامش اهداء السعودية قطعة من كسوة الكعبة لمصر، لعرضها في المتحف.


وأضاف العناني: المتحف رسالة تقدمها مصر للعالم ، كجزء من صرح ثقافي ضخم ( مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية) ،ويضم اوبرا و مسارح ومتاحف عديدة.


وأشار إلى أن متحف العاصمة يضم قطع أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، ويروي  سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالاسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

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