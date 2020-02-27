هل تنتهي أزمة فيروس كورونا قبل موسم الحج.. الأطباء تجيب

قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، ان فيروس كورونا المستجد، ينتشر بشكل كبير في البلاد الاكثر برودة، ولا يتحمل درجة الحرارة العالية، مضيفا أن فصل الصيف سيكون نهاية الفيروس.





واوضح عضو المجلس، لـ صدى البلد، أنه على الجميع توخي الحذر، ورفع درجة الوقايه، لانها خير من العلاج وخاصة مع عدم اكتشاف مصل او دواء لفيروس كورونا المستجد.









وأضاف الزيات، انه باقتراب فصل الصيف يبدأ موسم الحج، وبالتالي سيتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، بارتفاع درجة الحرارة.





وأشار إلى أن، طرق الوقاية العادية الحفاظ على النظافة الشخصية، غسيل الأيدي باستمرار، او استخدام المطهرات لو بعيدا عن الماء والصابون لفترة، وتغطية الفم والأنف باستخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة والتخلص منها في سلة المهملات.

بالإضافة إلى عدم ملامسة الأنف أو الفم أو العين باليد إذا لم تكن مغسولة، وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب باستمرار، لأنها لو ملوثة من مريض أو حامل عدوى من الممكن ان تنقل العدوى لكل من يمسك بها، والابتعاد عن مخالطة المرضى وفصل أدوات المريض الشخصية في المنزل.