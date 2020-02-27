فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

إتخذت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها " السعودية والكويت والإمارات والبحرين" عددا من الإجراءات وذلك حفاظا علي ارواح مواطنيها من فيروس كورونا المستجد.





ومنذ وقت قليل ، اصدرت السلطات السعودية قرارا بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت وذلك لتوفير اقصي درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين ولكل من ينوي ان يفد الي اراضي المملكة لأداء مناسك العمرة او زيارة المسجد النبوي او لغرض السياحة.









ووفقا لبيان اصدرته الحكومة السعودية فقد بيًنت السلطات السعودية أن ذلك التعليق للرحلات الدولية جاء بناءا علي توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق اعلي المعايير الإحترازية وإتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد الي المملكة وإنتشاره.





ولم يقتصر الأمر في المملكة علي الرحلات الدينية بهدف زيارة الأماكن القدسة فقط وإنما امتد الأمر ليشمل تعليق الدخول الي المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد منها خطرا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة بجانب تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلي المملكة ، حيث يُستثني من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية ، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ، ويرغبون في العودة منها الي دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية .





كما قررت السلطات السعودية الغاء سفر جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانت مجموعات او افرادا من تاريخ اليوم 27 فبراير 2020 وحتي اشعار اخر بجانب إعفاء التذاكر الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند إعادة الحجز وتغيير خط السير والإسترداد والتخل عن السفر.





وفي الكويت .. قررت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الخميس تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من وإلى الكويت لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد.





ووفقا بيان وزارة الداخلية فقد قالت إنه "في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا فقد قررت تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من وإلى دولة الكويت".





ولفتت الوزارة إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.









وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية عليه.









كما كانت قد أعلنت الإثنين إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.









وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له "إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".









وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".









ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.









وفي البحرين .. أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، لمدة 48 ساعة.





كما ألغت كافة الرحلات المغادرة إلى مطاري دبي والشارقة، ودعت المسافرين لمتابعة شركات الطيران.





وأكدت الإدارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد"





وفي الإمارات ..فقد أعلنت شركة طيران الإمارات، فرض قيود على سفر المعتمرين والسياح من 42 دولة إلى المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الخميس.





وأعلنت الشركة أنها لن تنقل معتمرين أو سائحين من نحو 24 دولة إلى السعودية حتى إشعار آخر، امتثالا لمرسوم حكومي سعودي بهدف احتواء فيروس كورونا الجديد، ".





وأوضحت الشركة أن حاملي التأشيرات السياحية السعودية المسافرين من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان وعدد من الدول الأخرى سَيُمنعون من الصعود لرحلات طيران الإمارات التي تكون السعودية وجهتها الأخيرة.



