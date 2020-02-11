منظمة الصحة العالمية تدعو العلماء إلى التضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد

دعا الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، علماء العالم للتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال ادهانوم -جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع علمي انطلق في جنيف صباح اليوم الثلاثاء لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الصين وخارجها والذي يستمر اليوم وغدا- إن هناك الكثير لم يعرف بعد عن الفيروس، مثل ماهية حواضن الفيروس وديناميات انتقاله إضافة إلى فترة العدوى والعينات التي يجب استخدامها لتشخيص ورصد العلاج.

ودعا ادهانوم إلى البحث عن إجابات بشأن أفضل الطرق لإدارة حالات الإصابة الحادة بالمرض والقضايا الأخلاقية التي يجب أن تكون المنظمة والعالم على علم بها خلال القيام بالبحث.

و لفت إلى أن العالم لا يمتلك حتى الآن لقاحا لمنع العدى أو علاجا مثبتا للفيروس، معربًا عن أمله في أن تكون إحدى نتائج الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحث الذي سيلتف حوله الباحثون والمانحون.