وسجلت الصين، خلال 24 ساعة، 81 وفاة جديدة جراء كورونا، ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل إقليم هوبي، و811 وفاة و37,198 حالة في عموم الأراضي الصينية.





ووفق ما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست"، فإن التكهنات بشأن مصدر كورونا أخذت أبعادا جيوسياسية، حيث رجح معلقون سياسيون في روسيا بأن الفيروس يعد "سلاحا بيولوجيا أميركيا" يستهدف موسكو وبكين.

لكن المجلة أشارت إلى أن تصريحات المسؤولين الروس أظهرت درجة ملحوظة من الحكمة، حيث اكتفى الرئيس فلاديمير بوتين والكرملين بالتعبير عن التعاطف مع الضحايا وعرض المساعدة للحكومة الصينية".





ونشر موقع "Zvezda" الروسي، الذي تموله وزارة الدفاع، مقالا في أواخر الشهر الماضي، تحت عنوان "فيروس كورونا: الحرب البيولوجية الأمريكية ضد روسيا والصين".