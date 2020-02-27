النجمة اللبنانية نجوى كرم تصدم رواد تويتر بسبب هذا الأمر





وانتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال فترة قصيرة، مما سبب دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر لما له من تصريحات صادمة.





ويذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغان مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

فيديو / الفنانة نجوى كرم حول انتشار #كورونا في لبنان: عندنا زبالة بالبلد بتقتل كل البكتيريا اللي بتجي من برا ! pic.twitter.com/m2zIb6RaWd — المجلس (@Almajlliss) February 27, 2020

صرحت المطربة اللبنانية "نجوى كرم" عند سؤالها من قبل أحد المراسلين قناة لبنانية عن مدى خوفها من فيروس كورونا فقالت له: "لدينا مناعة كبيرة ولدينا قمامة كثيرة تقتل جميع البكتريا الخارجية!".