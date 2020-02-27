مسئول سعودي عن قرار تعليق العمرة: إجراء استباقي ومؤقت

صرح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، اليوم الخميس؛ بأن تعليق المملكة تأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت.





وأضاف مشاط في مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية أن الوزارة أكدت لجميع الشركات ضرورة متابعة المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم، لافتا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة لتنفيذ كافة التعليمات لحماية المعتمرين.





وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة.





وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا؛ وذلك من منطلق المسؤولية عن منع تفشي مرض كورونا الجديد. وعليه، قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة".





ويأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.