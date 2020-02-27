سميح ساويرس: أدعم مجدي يعقوب بـ2 مليون دولار لإنشاء مستشفى في رواندا.. فيديو

أكد المهندس سميح ساويرس القائم على مؤسسة ساويرس للتنمية أن ندوة الأمل لصالح الأعمال التى يقوم بها الدكتور مجدي يعقوب كان على استعداد للمشاركة فيها، قائلا "قمت بالاتفاق مع مديرة المؤسسة وتم التوصل إلى أرقام تبرعات جيدة".





وأضاف ساويرس خلال تصريحات من الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم عبر فضائية CBC، أنه كان يجب أن تكون هناك شخصيات وجهات مصرية تقف مع الدكتور مجدي يعقوب أثناء تواجده في الإمارات.









وتابع المهندس سميح ساويرس أن الدكتور مجدي يعقوب يتم التواصل معه دائما لتقديم الدعم لأكثر من مستشفى وليس مستشفى أسوان فقط.









وأشار ساويرس أن الدكتور مجدي يعقوب يقوم الآن بإنشاء مستشفى في رواندا مؤكدا انه سيقوم بتقديم دعم لن يقل عن 2 مليون دولار.









يذكر أن مدينة دبي، شهدت حفل ختام الموسم الثالث من مبادرة صناع الأمل بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي فاز فيها الإماراتي أحمد الفلاسي وحصل 4 آخرون على نفس الجائزة منهم الطبيب المصري مجاهد معوض.