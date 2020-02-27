AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سميح ساويرس: أدعم مجدي يعقوب بـ2 مليون دولار لإنشاء مستشفى في رواندا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:16 م
المهندس سميح ساويرس
المهندس سميح ساويرس
Advertisements
محمود محسن
أكد المهندس سميح ساويرس القائم على مؤسسة ساويرس للتنمية أن ندوة الأمل لصالح الأعمال التى يقوم بها الدكتور مجدي يعقوب كان على استعداد للمشاركة فيها، قائلا "قمت بالاتفاق مع مديرة المؤسسة وتم التوصل إلى أرقام تبرعات جيدة". 

وأضاف ساويرس خلال تصريحات من الإمارات مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم عبر فضائية CBC، أنه كان يجب أن تكون هناك شخصيات وجهات مصرية تقف مع الدكتور مجدي يعقوب أثناء تواجده في الإمارات.


وتابع المهندس سميح ساويرس أن الدكتور مجدي يعقوب يتم التواصل معه دائما لتقديم الدعم لأكثر من مستشفى وليس مستشفى أسوان فقط. 


وأشار ساويرس أن الدكتور مجدي يعقوب يقوم الآن بإنشاء مستشفى في رواندا مؤكدا انه سيقوم بتقديم دعم لن يقل عن 2 مليون دولار.


يذكر أن مدينة دبي، شهدت حفل ختام الموسم الثالث من مبادرة صناع الأمل بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي فاز فيها الإماراتي أحمد الفلاسي وحصل 4 آخرون على نفس الجائزة منهم الطبيب المصري مجاهد معوض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاكم دبي يكرم مجدي يعقوب بوشاح بن راشد للعمل الإنساني | شاهد

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

راندا البحيرى لـ مجدي يعقوب: مبروك يا أحسن دكتور في العالم

أمير كرارة لمجدى يعقوب بعد تكريمه بدبى: ربنا يطول فى عمرك

جمال شعبان لـ مجدى يعقوب: الاسطورة الحقيقي

فخر مصر.. شريف منير يوجه رسالة إلى مجدي يعقوب

ترشيحاتنا

بعد مهاجمة الطائرات الروسية.. أردوغان: الوضع في إدلب بدأ يتغير

نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

ننشر أول فيديو من موقع انقلاب قطار مطروح

سر عدم حضور المشير طنطاوي جنازة مبارك.. فيديو

حظر واتساب whatsapp فى 6 دول بينها 2 عربيتين.. ما السر

أجبرها على الزواج فتخلصت منه.. إحالة أوراق قاتلة والدها بالقليوبية للمفتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

فيلم تسجيلي يكشف عن أكبر مدينة فنون وثقافة بالعالم فى العاصمة الإدارية.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل