بعد نجاحها في الأخ الكبير.. هبة مجدى تخطف الأنظار برفقة زوجها

نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة من الصور الجديدة برفقة زوجها الفنان محمد محسن من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وحققت هبة مجدى نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها فى مسلسل "الأخ الكبير" وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.