الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدَّعوي العاشر

تفتتح اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، فعاليَّاتِ الأسبوع الدَّعوي العاشر بندوة تحت عنوان: (رسول الله.. فيض النُّور وربيع القلوب)، في إطار حملة (فاتَّبِعوه)؛ بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي ﷺ، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ندوة تحت عنوان رسول الله فيض النُّور وربيع القلوب

ويُحاضر في النَّدوة: فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، فيما يدير النَّدوةَ الشيخ يوسف المنسي، عضو أمانة اللجنة العُليا لشئون الدعوة.

وتتناول النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ إذْ يتأمَّل العلماء في لحظة الميلاد النَّبوي وما حملته من إشراقات خالدة غيَّرت مجرى التاريخ الإنساني، كما يسلِّطون الضوء على ملامح شخصيَّة الرسول ﷺ وشمائله العطرة، التي جسَّدت أرقى صور الكمال الإنساني والجمال الرُّوحي؛ لتبقى قدوةً ملهمة للأمَّة عبر العصور.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر بمدينة البعوث الإسلاميَّة على مدار خمسة أيام عقب صلاة المغرب، تتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ إذْ يتأمَّلون في شخصيَّة النبي ﷺ بوصفه فيضَ النَّور وربيعَ القلوب، ويبيِّنون أنَّ الاحتفاء بذِكرى المولد النَّبوي إحياءٌ لمعاني المحبَّة والإيمان، وأنَّ السُّنَّة المطهَّرة منهاجُ حياةٍ يهدي النَّاس سواء السبيل، كما يتوقَّفون عند ملامح المصطفى ﷺ الإنسانيَّة، التي سَمَت فوق بشريَّتها بعصمةٍ وحِفظٍ إلهي، فضلًا عن مناقشة قضيَّة المولد بين الفرح والاتبِّاع؛ ليظلَّ الحدث إطارًا جامعًا يذكِّر الأمَّة بسيرته العطرة ﷺ، ويؤكِّد أنَّ في الاقتداء به حياةً للقلوب، ونهضةً للأمم.