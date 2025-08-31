صحيفة: إدارة ترامب تسعى لتحويل غزة إلى مركز سياحي تحت وصاية أمريكية لمدة عشر سنوات

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تدرس خطة غير معلنة تتضمن تحويل قطاع غزة إلى "مركز سياحي دولي" تحت وصاية أمريكية تمتد لعشر سنوات، كجزء من مشروع أوسع لإعادة تشكيل الواقع السياسي والسكاني في القطاع.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الخطة التي ناقشتها دوائر قريبة من البيت الأبيض آنذاك، تضمنت إعادة توطين سكان غزة بشكل كامل، إما في مناطق "مؤمنة" داخل القطاع أو في دول أخرى عبر إنشاء صندوق ائتماني دولي خاص لإعادة التوطين.

وتشير الوثائق التي اطلعت عليها “واشنطن بوست” إلى أن المشروع كان يفترض أن يتم على مراحل، تبدأ بـ"تأمين مناطق داخل غزة" تُنقل إليها مجموعات من السكان مؤقتًا، تمهيدًا لبدء مشاريع بنية تحتية سياحية ضخمة.

كما تنص الخطة على تأسيس صندوق ائتماني بإشراف أمريكي وأوروبي لتسهيل توطين سكان غزة.