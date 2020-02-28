الاستعدادات النهائية قبل ساعات من انتخابات مهندسين بورسعيد

تبدأ اليوم انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد ،من الساعة العاشرة صباحا وسيغلق باب الانتخاب فى تمام الساعة السابعة مساءا برعاية الدكتور المهندس أحمد داود رئيس النقابة والدكتور المهندس رمضان على عبد العال رئيس لجنه الانتخابات.





يتنافس المرشحون من مهندسي محافظة بورسعيد على سبع مقاعد مقعدين تخصص كهربا ومقعدين تخصص ميكانيكا وثلاثة مقاعد مدنى.





وصرح الدكتور رمضان على عبد العال رئيس لجنة الانتخاب بأنه ستبدأ ايضا انتخابات النصفى لشعب النقابة العامة للمرشحين بالقاهرة حيث يتم اختيار عدد خمس مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن للشعب الكبيرة مدنى وكهرباء وميكانيكا وعمارة ، ويتم التنافس على عدد ثلاثة مقاعد فوق السن وعدد ومقعدين تحت السن للشعب الصغيرة "تعدين بترول وكيميا توريد، غزل ونسيج"وينتهى الاستحقاق الانتخابى فى تمام السابعة مساء الغد .





واضاف "عبد العال" بأنه يتم الاستحقاق تحت إشراف قضائي المستشار زغلول عبد الرازق رئيس اللجنه العامة لعدد ٤لجان ، حيث يشرف أربعة قضاه وأربعة مساعدين ومشرف اللجان الفرعية ليكمل العدد الإجمالي ستة قضاة وخمسة مساعدين.





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