AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الاستعدادات النهائية قبل ساعات من انتخابات مهندسين بورسعيد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:00 ص
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تبدأ اليوم انتخابات التجديد  النصفى بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد ،من الساعة العاشرة صباحا وسيغلق باب الانتخاب فى تمام الساعة السابعة مساءا برعاية الدكتور المهندس أحمد داود رئيس النقابة والدكتور المهندس رمضان على عبد العال رئيس لجنه الانتخابات.

يتنافس المرشحون من مهندسي محافظة بورسعيد على سبع مقاعد مقعدين تخصص كهربا ومقعدين تخصص ميكانيكا وثلاثة مقاعد مدنى.

وصرح الدكتور رمضان على عبد العال رئيس لجنة الانتخاب بأنه ستبدأ ايضا انتخابات النصفى لشعب النقابة العامة للمرشحين بالقاهرة حيث يتم اختيار عدد خمس مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن للشعب الكبيرة مدنى وكهرباء وميكانيكا وعمارة ، ويتم التنافس على عدد ثلاثة مقاعد فوق السن وعدد ومقعدين تحت السن للشعب الصغيرة "تعدين بترول وكيميا توريد، غزل ونسيج"وينتهى الاستحقاق الانتخابى فى تمام السابعة مساء الغد .

 واضاف "عبد العال" بأنه يتم الاستحقاق تحت إشراف قضائي المستشار زغلول عبد الرازق رئيس اللجنه العامة لعدد ٤لجان ، حيث يشرف أربعة قضاه وأربعة مساعدين ومشرف اللجان الفرعية  ليكمل العدد الإجمالي ستة قضاة وخمسة مساعدين.

أقرأ مع الخبر 
الاستعدادات النهائية قبل ساعات من انتخابات مهندسين بورسعيد
الاستعدادات النهائية قبل ساعات من انتخابات مهندسين بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات أطباء الأسنان تفتح أبوابها لتلقي طلبات المرشحين لليوم الثاني

انتخابات البيطريين.. 103 مرشحين.. وثلاثة على مقعد النقيب.. والعمل جار الجمعة والسبت

انتخابات البيطريين.. 165 مرشحا حتى اليوم بينهم 5 على مقعد النقيب

انتخابات التجديد النصفي.. الأسنان: 6 مقاعد نقيب فرعي فازت بالتزكية.. والبيطريين: 355 طلبا و 15 مرشحا على مقعد النقيب العام.. استقبال طلبات البريد حتى الأحد المقبل

المهندسين تعلن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى.. وهذا آخر موعد للتقديم

انتخابات الأسنان تعلن القوائم النهائية.. 10 على مقعد النقيب

ترشيحاتنا

استقبال أسطورى جديد .. حسام حسن يشعل النادي الأهلي

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

السعودية تمنع دخول مواطني 7 دول إليها بسبب فيروس كورونا

بعد إصابتها بـ ورم.. تامر أمين يوجه رسالة لـ شيرين على الهواء.. شاهد

رجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد