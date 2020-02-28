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مرأة

بـ 5 نكهات مختلفة.. طريقة عمل الشيبسي في المنزل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:56 ص
الشيبسي
الشيبسي
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ريهام قدري
يعد الشيبسي هو أحد الأطعمة التي يعشقها الجميع الاطفال والكبار ولذلك نقدم لكي طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل بجميع بالأطعمة المختلفة تابع الخطوات:

نقشر البطاطس المخصصة للقلي .
نقطعها حلقات (شيبسي)رقيقة و نضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج .
نتركها في الماء البارد لمدة 1/2ساعة على الأقل و لا تضع على الماء ملح ونضعها فى التلاجة لتظل باردة.
نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية ،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة اللى عيزنها من القرمشة.
اذا كانت النكهة غير مضاف لها خل يبقى نضع ربع كوب خل مع الماء البارد اللى هتتنقع فيه البطاطس بالثلاجة زى نكهة الجبنة ونكهة الدجاج لا يوجد بها خل عشان الخل بيخليها ناشفة ومقرمشة

ثم نأتي للنكهة:
أولا نكهة الجبنة المتبلة :
-نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24ساعة تقريبًا.
_ نضربها في الكبة ولابد أن تكون مثلجة لكي تتطحن جيدا وتصبح كالبودرة .
_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية و نضربها مرة أخرى لتتجانس و تنعم أكثر .
_ أضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.
ثانيا نكهة الطماطم :-
_ اعصرى ثمرة طماطم.
_ اضيفي لها لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل أسود
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط بعد أن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة.
_ قومي بقلي البطاطس.
ثالثا نكهة الكاتشب :
_ ملعقتين كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل اسود.
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط.
رابعا نكهة الخل:
_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقلي
خامسا الشطة والليمون :
_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل أسود
_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.
سادسا نكهة الدجاج :
رشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت
ممكن نستبدل المرقة ببهارات فراخ موجودة عند العطار
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