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تبرع بمليون جنيه للمستشفى.. أحمد حلمي: لو 100 مليون مش خسارة في مجدي يعقوب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:46 ص
أحمد حلمي مع الدكتور
أحمد حلمي مع الدكتور مجدي يعقوب
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محمود محسن
أذاعت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو مصور بهاتفها المحمول عن لحظة إعلان الفنان أحمد حلمي، عن تبرعه بمليون جنيه لإنشاء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج القلب الجديدة.

قال أحمد حلمي: "كنت أتمنى أن أتبرع بمبلغ أكبر من ذلك.. لو 100 مليون مش خسارة في الدكتور مجدي يعقوب".

وأضاف حلمي أن مستشفى الدكتور مجدي يعقوب مشروع كبير يحتاج إلى مبلغ ضخم، يتطلب تكاتف الجميع. 

وكشف الدكتور مجدي إسحاق، تفاصيل  تدشين الدكتور مجدى يعقوب مستشفي جديدة لعلاج مرض القلب فى مدينة 6 أكتوبر، قائلا: "مستشفي القلب بأكتوبر ستكون بنفس مواصفات وقوة مستشفى القلب بأسوان وسيتم تجهيزها على أعلى مستوى".

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